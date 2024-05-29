واشنطن تعتبر الهجوم الإسرائيلي في رفح "محدودا" رغم مشاهد قتل الأطفال و"مجازر الخيام"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن ما زالت تعتبر أن العملية الإسرائيلية في رفح "محدودة"، وذلك بعد يومين من قصف المدينة الواقعة في جنوب غزة الذي أوقع قتلى واستدعى إدانات دولية.

وقالت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "ما زلنا نعتبر أن ما يجري في رفح، وما يفعله الجيش الإسرائيلي، محدود النطاق".

وتعليقا على قصف الجيش الإسرائيلي لمخيمات النازحين في رفح الأحد الماضي، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن لإسرائيل الحق في ملاحقة "حماس" مضيفة أن الجيش الإسرائيلي يحقق في الأمر.

وتسبب الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على رفح في سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين.

وقد أثار الهجوم الإسرائيلي على النازحين الفلسطينيين في رفح إدانات دولية، واعتبرته مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، بأنه "تحد صارخ للقانون والنظام الدوليين".

وتشن القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم الدعوات الدولية لوقفها، ورغم قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية.