كيربى: ضربات الاحتلال لم تتعدى الخط الأحمر ولا تستوجب تغيير سياساتنا الخارجية

ياسر رشاد - القاهرة - صرح جون كيربى المتحدث بإسم البيت الأبيض أن الضربات الجوية التى قام بها جيش الإحتلال منذ يومين على مخيمات النازحين فى رفح “ لم تتعدى الخطوط الحمراء”.

وأضاف كيربي أنها لا تستوجب تعديلا للسياسة الخارجية الأمريكية حتى الأن، جاءت تصريحات كيربى أثناء رده على أسئلة وسائل الإعلام فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بالبيت الأبيض منذ ساعتين.

كما أضاف المتحدث بإسم البيت الأبيض أنه ليس لديه ما يقوله عن تعديلات فى توجهات بلاده سوى متابعة التحقيقات التى تجريها سلطات الإحتلال عن كثب وما سوف تسفر عنه من نتائج، وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن فى مطلع الشهر الجارى عن إمتناع إدارته من إرسال أسلحة القنابل وقذائف المدفعية المقرر إرسالها الى جيش الإحتلال الإسرائيلى والمستخدمة فى رفح حال قيامها بغزو شامل لمدينة رفح.

وقال كيربى للصحفيين أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية وحدات الجنود الإسرائيليين يسحقون على مساحات واسعة فى أراضى مدينة رفح، حيث لم تصل العمليات العسكرية هناك الى مستوى العملية البرية الشاملة حتى الأن، والتى سبق وحذرت منها واشنطن من قبل وهو ما يؤكد إزدواجية المعايير فى توجهات السياسة الأمريكية مع حليفتها دولة الكيان.

ونقلت صحيفة “الهيل ” الأمريكية دهشة بعض موظفى البيت الأبيض من هول المناظر التى وصفوها “ بالمرعبة و المأساوية والتى تنفطر لها القلوب ” حسب تعبيرهم جراء إحتراق خيم وجثث الأطفال وقاطنى المخيمات المؤقتة التى تعرضت لقصف الصواريخ.

ورغم تعالى التحذيرات الدولية من قيام جيش الإحتلال بالهجمات العنيفة والمدمرة لأهالى غزة وأماكن النزوح، مع إحراج إدارة بايدن أمام العالم بعد مخالفة إسرائيل مراعاتها لإعتبارات سلامة المدنيين أثناء القذف، أعلن جاك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبوع الماضى أن تقييم واشنطن لسلوك جيش الإحتلال لا يخضع للقياس على نموذج حسابى معين، إنما متروك لتقديرات المسؤولين عن مدى وحجم الضحايا والتدمير الناتج عن ضرباتهم فى رفح ومراعاتهم لمعايير متناسبة ودقيقة حسب زعمه.