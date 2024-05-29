السفير الروسي بواشنطن: سنستفيد من العقوبات الأمريكية لتعزيز جهود استبدال الواردات

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، تعليقا على تصريحات البيت الأبيض بشأن فرض حظر تجاري محتمل على موسكو، إن روسيا ستستفيد من القيود الأمريكية لتعزيز جهود إحلال الواردات.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال انتونوف للصحفيين "نحن، من ناحية أخرى، نستخدم الوضع كحافز إضافي لاستبدال الواردات، خاصة في الصناعات الرئيسية، وتواصل روسيا بناء إمكاناتها الاجتماعية والاقتصادية والصناعية".

وأشار السفير الروسي في واشنطن إلى أن "الأرقام المتعلقة بنمو السوق الوطنية تتحدث عن نفسها"، مشددا على أن "أي حظر أو عقوبات لن يكسر الاقتصاد الروسي، ومن المستحيل إجبار الاتحاد الروسي على الانحراف عن مساره المبدئي".

وكان نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض للاقتصاد الدولي، دليب سينغ، قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تفرض في نهاية المطاف حظرا تجاريا على البضائع الروسية.

يذكر أن السفير الروسي أدان في وقت سابق إهانة الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين معتبره إهانة للشعب الروسي..

وقال

"أعتقد أن مثل هذا السلوك غير مقبول لأي سياسي مسؤول، وخاصة زعيم الأمة. إن الوقاحة اللفظية ومحاولات رفع احترام الذات بسبب صورة رئيسنا تعكس غضب واشنطن لأن روسيا، باستخدام الصياغة الأمريكية، تتحدى وقال أنتونوف، نقلا عن الخدمة الصحفية للبعثة الروسية، "النظام العالمي القائم على القواعد". ويوم السبت، استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى خطابا مسيئا ضد الزعيم الروسي.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه "حان الوقت لكي تقف المؤسسة المحلية حقيقة أننا سنواصل اتباع السياسة المستقلة والسيادية القائمة على المصالح الوطنية". وأضاف أنتونوف أن بايدن "يهين الأمة الروسية بأكملها التي تصطف بقوة خلف رئيس الدولة" من خلال التلميحات ضد بوتين.