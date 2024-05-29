جهود مصرية مكثفة لاستئناف التفاوض حول الهدنة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (القاهرة)

تكثف مصر جهودها الرامية إلى استئناف المفاوضات حول الهدنة في غزة، حسبما أفادت مصرية مطلعة، مشيرة إلى أن الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لاعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن مصر «أبلغت الأطراف المعنية كافة بأن إصرار إسرائيل على التصعيد في رفح الفلسطينية يضعف مسارات التفاوض ويؤدي لعواقب وخيمة».

وقتل، أمس، 21 شخصاً على الأقل في غارة إسرائيلية جديدة على مخيم للنازحين غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، حسبما أعلن الدفاع المدني في القطاع.

ويأتي هذا القصف بعد غارة إسرائيلية، يوم الأحد الماضي، أدت إلى إشعال النيران في مخيم يزدحم بالنازحين في رفح، ما أسفر عن مقتل 45 شخصاً على الأقل، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين.

وأثارت تلك الغارة غضباً وتنديداً عالميين. ومنذ أن بدأت عمليتها البريّة في رفح، عطلت إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع الذي يتضور سكانه جوعاً.

وأكدت مصادر طبية في قطاع غزة مقتل 21 شخصاً وإصابة 64 آخرين بجروح، بينهم 10 إصابات «بالغة الخطورة».

ونفى الجيش الإسرائيلي أن يكون شنّ غارة على «المنطقة الإنسانية» في المواصي. وهي المنطقة التي خصصها للنازحين من رفح ووجههم للتجمع فيها عندما شن الجيش هجومه البري ودخل رفح في 7 مايو.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أمس، إن «الذخائر الإسرائيلية وحدها لا يمكن أن تشعل حريقاً بهذا الحجم».

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس وشهود في رفح، أمس، بوقوع قصف مدفعي وغارات جوية على وسط وغرب مدينة رفح. كما أفاد شهود بتقدّم الدبابات الإسرائيلية نحو وسط المدينة وتمركزها فيها.

وفرّت عائلات فلسطينية الثلاثاء من حي تل السلطان. وتسبّب القصف الجوي والمدفعي بحالة من الذعر في رفح. وقبل دخوله رفح، دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين النازحين في شرق المدينة وسكانها إلى الانتقال إلى «المنطقة الإنسانية» في المواصي. وتقول المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية إن هذه المنطقة غير مجهزة بالماء والبنى التحتية ولا تصلح للنزوح.

وتتزايد الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب، بينما تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في القطاع المحاصر حيث لم تعد معظم المستشفيات تعمل.

ويعرقل تصاعد العمليات العسكرية على الأرض مفاوضات الهدنة.