القاهرة تستضيف الدورة الثانية من منتدى زيت النخيل الماليزي- مصر 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شيرين صلاح:

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من منتدى زيت النخيل الماليزي (MPOF) مصر 2024 بالقاهرة والذي ينظمه مجلس زيت النخيل الماليزي (MPOC).

وحضور الافتتاح وزير الزراعة والسلع الماليزي داتوك سري جوهاري عبد الغني، و السيدة بيلفيندر سرون، والرئيس التنفيذي لمجلس زيت النخيل الماليزي وعدد من رؤساء الهيئات والشركات العامة والخاصة بمصر ومملكة ماليزيا الاتحادية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز صادرات زيت النخيل الماليزي ومشتقاته في منطقة شمال إفريقيا.

ويمثل منتدي زيت النخيل الماليزي (MPOF) فرصة لجذب قادة المصنعين والخبراء المتخصيين من مصر وماليزيا وخارجهما، إلى جانب ممثلي كبار موردي زيت النخيل الماليزي وذلك لإقامة الاجتماعات وعقد الشراكات التجارية.

كما يقدم المنتدى رؤى حول أحدث التطورات والاتجاهات الصناعية، وعروضًا تقديمية من خبراء دوليين بالإضافة إلي معرضًا لعدد من الشركات الماليزية والمصرية لعرض منتجاتها وخدماتها.

كما تعد مصر شريكًا تجاريًا رئيسيًا ومستوردًا كبيرًا لزيت النخيل الماليزي، مما جعل القاهرة موقعًا استراتيجيًا لإستضافة فاعليات النسخة الثانية من هذا المنتدى بهدف توسيع صادرات زيت النخيل الماليزي عبر القارة الأفريقية، حيث تعمل مصر كمركز محوري لإعادة التصدير.

وحققت صادرات زيت النخيل الماليزية العام الماضي 22 مليار دولار من الصادرات بنسبة 23% من إجمالي الإمدادات العالمية. كما تدعم تلك الصناعة أكثر من 450 ألف من صغار المزارعين وهي جزء لا يتجزأ من مختلف القطاعات غير الغذائية، بما في ذلك الكيماويات الزيتية والطاقة المتجددة.

وقال وزير الزراعة والسلع الماليزي داتوك سري جوهاري عبد الغني: "إن منطقة شمال أفريقيا توفر فرصاً كبيرة لصناعة منتجات ذات قيمة وجودة عالية من مشتقات النخيل في قطاعات مختلفة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية".

وقالت بيلفيندر سرون، الرئيس التنفيذي لمجلس زيت النخيل الماليزي (MPOC): يتطور السوق المصري بوتيرة متسارعة حيث يعد زيت النخيل من زيوت الطعام الضرورية اقتصاديا ومتعددة الاستخدامات لكل من الصناعات الغذائية وغير الغذائية.

كما يتصدر زيت النخيل قائمة واردات الزيوت النباتية في مصر حيث بلغت واردات زيت النخيل 1.08 مليون طن في عام 2023، وهو ما يمثل 58% من إجمالي واردات الزيوت والدهون.

ومنتدى زيت النخيل الماليزي (MPOF) ، هو مبادرة من مجلس زيت النخيل الماليزي (MPOC) ، ليكون منصة تشاركية بين صناعة زيت النخيل الماليزية والعملاء الرئيسيين والمستهلكين.

ويهدف المنتدى إلى تسهيل تعزيز التجارة واستكشاف سبل التعاون، وهو يستهدف أصحاب المصلحة من بلدان أخرى بشمال أفريقيا، مما يعزز التفاعلات المباشرة بين موردي ومشتري زيت النخيل الماليزي ويسعى منتدى زيت النخيل الماليزىMPOF إلى دفع الابتكار، وتكوين شراكات جديدة، واستكشاف الأسواق غير المستغلة في مصر وشمال أفريقيا، وتوفير منتجات ذات قيمة أعلى من مشتقات النخيل.