الكويت: قتل الأبرياء في غزة يدل على تجرد العدو الإسرائيلي من كل القيم الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ)

أكدت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، موقفها الثابت في إدانة "المجازر" التي مازالت ترتكبها قوى الاحتلال الإسرائيلي ضد المخيمات الفلسطينية ومنها مخيم السلام الكويتي في مدينة رفح بقطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية ، في بيان صحفي اليوم ، أن "دولة الكويت تطالب مجددا المجتمع الدولي بالضغط وبشدة لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يطال الأبرياء من الفلسطينيين ومقدراتهم على مرأى ومسمع دول وشعوب العالم والسعي لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم البشعة".

وشددت على أن "الاستهداف المتعمد والصارخ لخيام النازحين وقتل الأبرياء يدل بلا أدنى شك على أن هذا الكيان لا يكاد يفقه لغة السلام متجردا من كل القيم الإنسانية".

وجددت الوزارة "تأكيدها على أهمية قيام مجلس الأمن بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الدولية ذات الصلة وإحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإمتثال لقرارات محكمة العدل الدولية ذات الصلة".