رئيس الوزراء: ندعو للحوار الوطني لخطة تحول الدعم من العيني إلى النقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ناقشت اليوم عددًا من الملفات المهمة، ومنها منظومة الدعم والبدء في زيادة حوكمتها بهدف تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنه استمع لكافة الآراء بشأن قضية الدعم، مشددا على التزام الدولة بوجود الدعم في السلع الأساسية التي تمس المواطن.

ووجه مدبولي الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدلًا من العيني.

وقال "إن توجه الدولة هو استمرار الدعم وليس رفع الدعم عن المواطنين".

وسبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء، رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من شهر يونيو المقبل.

وأضاف أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 125 قرشًا، لكنه كان يباع بـ5 قروش فقط، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة دعم بـ 120 مليار جنيه.