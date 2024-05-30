شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين أمريكا والتشيك ضد روسيا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة وجمهورية التشيك عن توقيع مذكرة في براغ، اليوم الخميس، للتعاون في مكافحة حملات المعلومات المضللة لروسيا.

ووقع المذكرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره التشيكي يان ليبافسكي. مواجهة المعلومات المضللة لروسيا أشار بلينكن إلى أن التعاون بين البلدين في هذا المجال من شأنه "مواجهة المعلومات المضللة والخاطئة على نحو فعال".

أضاف: وهي سم يبثه خصومنا في ديمقراطياتنا"، فيما بين أن جمهورية التشيك تواصل تقديم مساهمات مهمة للتحالف العسكري الذي انضمت إليه قبل عشرين عامًا.

وأوضح وزير الخارجية التشيكي ليبافسكي، أن روسيا تستهدف الديمقراطيات في أنحاء العالم بوسائل الحرب السيبرانية، والدعاية وعمليات أخرى. شبكة الدعاية "صوت أوروبا" الموالية لموسكو وذكر أن بلاده والاتحاد الأوروبي أضافا مؤخرًا شبكة الدعاية "صوت أوروبا" الموالية لموسكو، إلى قائمة العقوبات ضد روسيا.

ويشارك وزير الخارجية الأمريكي في براغ، في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذ تستمر زيارته حتى غد الجمعة.

