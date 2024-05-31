شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة محلفين تدين ترامب في محاكمة الرشوة بنيويورك.. هل يتعرض للسجن؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مذنبًا بتزوير سجلات مالية في محاكمة الرشوة، ما يجعله أول رئيس أمريكي سابق يدان في جريمة جنائية.

واتهم ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض مرة أخرى عبر انتخابات نوفمبر المقبل، في 34 تهمة جنائية بتزييف سجلات مالية كجزء من خطة تضمنت محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء رشوة قدرها 130 ألف دولار.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي خوان ميرشان قرار العقوبة في يوليو. وصمة عار ويواجه ترامب عقوبة قصوى قد تصل إلى السجن لعدة سنوات، ولكن معظم الخبراء يتوقعون أنه سوف يجري تغريمه فقط.

وبعد الحكم، وصف ترامب إدانته بأنها "وصمة عار" مدعيًا من دون أي دليل، أن القاضي ميرشان "فاسد".

وأضاف أن "الحكم الحقيقي سيكون في الخامس من نوفمبر من قبل الشعب"، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأضاف ترامب "أنا بريء يا رجل".