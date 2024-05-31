بايدن يسمح لأوكرانيا بضرب أهداف في روسيا بأسلحة أمريكية للدفاع عن خاركيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب أهداف في الأراضي الروسية بالقرب من مدينة خاركيف، ضمن شروط معينة، بعدما كان في وقت سابق معارضا لذلك، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي.

وقال المصدر إن “الرئيس كلف فريقه التأكد من قدرة أوكرانيا على استخدام أسلحة أمريكية لشن هجوم مضاد في منطقة خاركيف، وذلك للرد عندما تهاجمها القوات الروسية أو تستعد لمهاجمتها”، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض تنفيذ ضربات أوكرانية في عمق الأراضي الروسية.