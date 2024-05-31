شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن واشنطن: رصدنا حطام صواريخ كورية شمالية تستخدمها روسيا بأوكرانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت الولايات المتحدة أن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك بحسب تقرير لوزارة الدفاع الأميركية يستند الى تحليل الحطام لاثبات اتهامات موجّهة الى موسكو منذ أشهر.

واعتمدت وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون على صور من مصادر مفتوحة للتأكيد أن أجزاء من الحطام التي عثر عليها في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا في يناير، تعود لصاروخ باليستي قصير المدى من إنتاج كوريا الشمالية وفقا لـ “العربية”.

وقارنت الوكالة بين صور هذا الحطام، وصور لصاروخ كوري شمالي سبق أن نشرها الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ.

وقالت الوكالة في بيان ترافق مع نشر التقرير الأربعاء إن “التحليل يؤكد أن روسيا تستخدم في حربها في أوكرانيا، صواريخ باليستية تمّ إنتاجها في كوريا الشمالية”، مشيرة الى أنه “تمّ العثور على حطام صواريخ كورية شمالية على امتداد كوريا الشمالية”.

وسبق لكوريا الجنوبية أن اتهمت عدوتها الشمالية بإرسال حاويات من الذخائر الى روسيا، في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ وموسكو.

إلا أن كيم يو يونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، نفت في مايو الجاري هذه الادعاءات، واصفة إياها بأنها “سخيفة”، ومؤكدة أن بلادها لا تعتزم “تصدير قدراتنا التقنية العسكرية إلى أي دولة”.

وكان محللون قد حذروا من أن تكثيف بيونغ يانغ اختبار وانتاج ذخائر المدفعية وصواريخ كروز في الآونة الأخيرة، قد يكون تمهيدا لإرسال شحنات منها إلى روسيا لاستخدامها ضد كييف.

وردّاً على سؤال لـ”فرانس برس”، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن لا تعليق لديها على التقرير الأميركي.

وشهدت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تقارباً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا اعتباراً من مطلع عام 2022.

وزار الزعيم الكوري الشمالي روسيا العام الماضي في زيارة خارجية نادرة.

كما أعلن الكرملين الأسبوع الماضي أنه يعدّ لزيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، ستكون الأولى له الى بيونغ يانغ منذ العام 2000 حين التقى الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون.

واستخدمت روسيا في مارس حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع تجديد تفويض لجنة خبراء الأمم المتحدة لمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، في خطوة شكرت عليها بيونغ يانغ.