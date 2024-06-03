شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب وسط اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر وسط اليابان صباح اليوم الاثنين، دون أن يتسبب في إطلاق تحذير من تسونامي. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات وشعر به السكان في شبه جزيرة نوتو.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية أو إطلاق تحذير من موجات مد عالية (تسونامي) جراء الزلزال.

