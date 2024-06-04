اعتقال عشرات المؤيدين لفلسطين بعد سيطرتهم على ردهة مبنى قنصلية إسرائيل بسان فرانسيسكو

أعلنت شرطة سان فرانسيسكو الأميركية اعتقال 70 متظاهرا من المؤيدين لفلسطين سيطروا على ردهة مبنى قنصلية إسرائيل بالمدينة.
وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل من مكان الواقعة أن المتظاهرين، الذين كانوا يعبرون عن معارضتهم لاجتياح إسرائيل لغزة، قالوا إنهم يعتزمون البقاء قبل إبعادهم بالقوة.
وقالت مجموعة تسمى "الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية" إن 100 شخص شاركوا في الاحتجاج.
ونشرت الشبكة، التي تقول إن أعضاءها يهود، صورا للافتات مثل "ارتكاب إبادة جماعية يجعل اليهود أقل أمانا"، وذلك مع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
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