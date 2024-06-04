"النشرة": حرائق مشتعلة بين رميش ويارون وقصف مدفعي إسرائيلي على أطراف علما الشعب والناقورة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الحرائق ما زالت مشتعلة بين بلدتي رميش ويارون في جنوب لبنان.

هذا، واستهداف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة.

ويأتي ذلك جراء الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، والتي تطال المدنيين في المنطقة، في حين ينفذ "حزب الله" عمليات عسكرية ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات، ما تسبب باندلاع نيران في كريات شمونة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "قواتنا استطاعت السيطرة على بؤر انتشار النيران شمال إسرائيل"، وذلك عقب عمليات صاروخية لحزب الله ضد مواقع إسرائيلية في الشمال.

وأقرّ بإصابة 6 من جنود الاحتياط "جراء استنشاق الدخان إثر الحرائق شمال إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلية إنّه تعاون "مع الجبهة الداخلية وشعبة العمليات وقيادة الجبهة الشمالية لإخماد الحرائق"، مضيفًا "جرى زيادة عدد قوات الاحتياط والأدوات الهندسية في مسعى للسيطرة عليها".