عبدالله: فلنحصّن دور نقابة الاطباء الوطني في حماية لبنان والحفاظ على المهنة

اشار النائب بلال عبد الله، الى ان "لدي ثقة بأن مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت سيحافظ على التنوع والتوازنات في تمثيل الأطباء في لبنان، وسيحترم الميثاقية التي لم تفارقه حتى في أصعب المراحل. فلنحصّن دور النقابة الوطني في حماية لبنان والحفاظ على المهنة - الرسالة التي تحتاج جهود الجميع في هذه اللحظة الوجودية".

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