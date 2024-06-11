تاس: القوات الجوية الروسية نفذت ست ضربات على مسلحين في محافظتي حمص ودير الزور السورية

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم نقلا عن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أن القوات الجوية الروسية نفذت ست ضربات على مسلحين في محافظتي حمص ودير الزور.

ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال يوري بوبوف قوله "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذت القوات الجوية الروسية ست ضربات على قواعد محددة لمسلحين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها".

وتوجد قاعدة عسكرية أميركية في التنف الواقعة على الحدود مع الأردن.