شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة اقسم بالله.. خليط القرنفل المطحون مع الفازلين ستغير حياتك تماماً عند وضعه على هذه المناطق من جسمك .. جربه الأن وشاهد الفرق ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - النتيجة خلال دقائق فقط .. خليط القرنفل المطحون مع الفازلين معجزة ستغير حياتك تماماً عند وضعه على هذه المناطق من جسمك .. جربه الأن وشاهد الفرق ؟

كريم الفازلين والقرنفل، تعتبر مشكلة تفتيح المناطق الحساسة بالجسم من أهم مشاكل البشرة التي تهم كل إمرأة خاصة الفتيات في عمر الزواج، ويبدأو في البحث عن حلول فورية تخلصم من هذه المشكلة ومن هذه الحلول اللجوء الى الكريمات الطبية والتي تحتوي مواد كيماوية والتي تترك اثار سلبية على المدى البعيد ولكن من خلال هذا المقال وجدنا لكي الحل السحري للتخلص من هذه المشكلة والحصول على بشرة مثل القطن وسوف تحصلي على نتيجة من أول استعمال وهو كريم القرنفل وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

لقد اثبت الفازلين نجاحه الفائق في التخلص من مشاكل البشرة حيث أنه يعمل على ترطيب البشرة حيث أنه يمنحها الترطيب الكامل كما أنه خالي من المواد الكيماوية التي تسبب أثار سلبية على البشرة، كما ان القرنفل له الكثير من الفوائد من اهم المواد المضادة للبكتيريا ويحارب التجاعيد.

نقوم بوضع الفازلين في حمام مائي حتى يذوب تماماً ويسهل تحريكه، ثم نقوم بإحضار وعاء ونضع به جميع المكونات معا ثم نقوم بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس تماماً ويصبح لدينا خليط كريمي. نقوم باختبار الكريم على ظهر الايدي لاختبار حساسية بشرتك تجاه هذا الكريم، ثم نقوم بتطبيق الكريم على المنطقة المراد تفتيحها ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بفرك الكريم على البشرة بحركات دائرية.

ثم نقوم بغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر ويفضل شطف البشرة بماء الورد لغلق المسام ثم نقوم كريم مرطب. ومن الجدير بالذكر أن كريم القرنفل والفازلين سوف يعمل على ازالة حب الشباب وإخفاء أثار حب الشباب اذا تم استخدام هذا الكريم على الوجه وتوحيد لون البشرة كما لا يسبب اي اثار سلبية على البشر ة ولا تحسس للبشرة ولكن في حالة الشهور باي توهج قم بشطفه فورا ووضع كريم مرطب.

ومن الجدير بالذكر أن كريم القرنفل والفازلين سوف يعمل على ازالة حب الشباب وإخفاء أثار حب الشباب اذا تم استخدام هذا الكريم على الوجه وتوحيد لون البشرة كما لا يسبب اي اثار سلبية على البشر ة ولا تحسس للبشرة ولكن في حالة الشهور باي توهج قم بشطفه فورا ووضع كريم مرطب.