شاهد.. سودانيون يقتحمون مقر التلفزيون الرسمي بسبب " ملابس مذيعة"

صحيفة الخليج 365: اقتحم سودانيون اليوم، المقر المؤقت للتلفزيون الرسمي، احتجاجا على ما اعتبروه إهانة وجهها مدير هيئة التلفزيون لمذيعة بسبب ارتدائها زيا تقليديا لقبيلتها.

وأظهرت مقاطع فيديو تواجد العشرات من أبناء "البجا"داخل مكاتب واستديوهات التلفزيون، الذي انتقل إلى بورتسودان شرقي البلاد في أعقاب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع العام الماضي.

وطالب زعماء قبليون في المنطقة بطرد مدير الهيئة، وأمهلوا وزير الإعلام 24 ساعة لتنفيذ مطلبهم.