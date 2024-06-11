الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط و3 جنود في معارك برفح جنوبي قطاع غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط و3 جنود في معارك بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وقال الاحتلال إن ضابطا و3 جنود آخرين من لواء غفعاتي قتلوا أمس في معارك ضارية في رفح جنوبي القطاع، وذلك بعد إعلان كتائب القسام أمس عن تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة برفح، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.



وبذلك، ارتفعت حصيلة قتلى الاحتلال منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 650 قتيلا منهم 298 منذ بداية المعارك البرية في يوم 27 من الشهر ذاته، وفق الجيش الإسرائيلي.



فيما بلغ عدد مصابي الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 3786، منهم 1917 منذ بداية الهجوم البري، في حين أكدت مستشفيات ووسائل إعلام إسرائيلية أن العدد الفعلي لمصابي وقتلى الجيش الإسرائيلي أكبر مما يُعلن عنه.



من جهته، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صباحَ إسرائيل اليوم بـ"الصعب" مع الإعلان عن مقتل 4 عسكريين في رفح.



الجزيرة نت

