شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يرحب باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعم المشروع الجديد لوقف إطلاق النار الذي أعلن في الـ 31 من مايو الماضي.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان صادر ببروكسل باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيف بوريل إلى تنفيذه فوراً، فضلاً عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2728 و2720 و2712.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لخارطة الطريق الشاملة التي قدمها رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، حاثاً الطرفين على قبول وتنفيذ المشروع.

كما أكد استعداده للإسهام في إحياء عملية سياسية من أجل سلام دائم ومستدام، على أساس حل الدولتين، ودعم الجهود الدولية المنسقة لإعادة بناء غزة.