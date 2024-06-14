شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: ثورة 30 يونيو حافظت على الدولة المصرية ومؤسساتها وحققت التنمية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو ساهمت في الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها وحققت الاستقرار والتنمية في مصر.

وأوضح عباس، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن ثورة يونيو هي ثورة التغيير التي ساهمت في بناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من فرض نفسها على خريطة التطور التي يشهدها العالم، مضيفا أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في البناء والتعمير وإطلاق عدد ضخم من المشروعات القومية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد النائب زكي عباس، أن ثورة 30 يونيو ساهمت في فتح آفاق جديدة أمام الدولة المصرية والشعب المصري المُحمل بالآمال والطموحات، وتحويلها إلى واقع ملموس رغم ما واجهته مصر من تداعيات اقتصادية نتيجة الأزمات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو نجحت في القضاء على الإرهاب في سيناء والذي شكل الخطر الأكبر باعتباره إحدى أدوات أهل الشر لكسر إرادتها ومعاقبة شعبها على اختياراتهم.

وتابع النائب زكي عباس، أن مصر ستظل بخير وستتغلب وتنتصر على جميع التحديات والمشكلات التى تواجهها بفضل وحدة شعبها العظيم ووقوفه يدا واحدة خلف قيادته الحكيمة ومع جميع مؤسسات الدولة.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته، بأن ذكرى 30 يونيو تذكر كل مصري بواجبه أمام وطنه، وكيف كانت كلمة المصريين هي المسموعة والتى حسمت مصير هذا الوطن، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية اعتادت على ممارسة الكثير من الجرائم والمخططات بهدف تحقيق أغراض ومصالح الجماعة دون وضع أي اعتبارات لمصلحة الوطن.