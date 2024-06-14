شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ماتشترى لحمة العيد.. اعرف حقك لو اتعرضت للغش والخداع أو جشع التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع حلول عيد الأضحى المبارك، واقبال المواطنين على شراء اللحوم وغيرها من مستلزمات العيد، عليك أن تعلم أهم الحقوق التى كفلها القانون لحمايتك من ظاهرة الغش والخداع في ظل جشع التجار، حيث وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط لمراقبة الأسعار حتى لايتعرض المواطنين لعمليات الاستغلال من قبل بعض التجار.

وعاقب القانون التاجر الجشع بغرامات مالية كبرى تتراوح من 50 الف جنيه وتصل في بعض الحالات إلى مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، لكل من ارتكب الممارسات التالية:

1.الخداع أو التضليل حول طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أوالعناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2. التضليل في مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3. الخداع في خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4. الخداع في السعر أو كيفية أدائه ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5. التضليل في جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6. الخداع في نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7. التضليل في شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان.

8. الخداع في الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9. الخداع في العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10. التضليل في وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

11. الخداع في الكميات المتاحة من المنتجات.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.