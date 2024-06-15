شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية فى أسبوع.. احتفال بذكرى التأسيس ومناقشات حول "الذكاء الاصطناعى" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الأسبوع الماضي عدد من الفعاليات، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى تأسيسها.

وفي هذا السياق، احتفلت التنسيقية بالذكرى السادسة لتأسيسها كمنصة سياسية استطاعت أن تجمع 26 حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يسع الجميع.

وأكدت التنسيقية أنها خلال السنوات الست عملت بكل كد على تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل، وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.

واستقبلت التنسيقية التهنئة خلال الأسبوع من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة و أعضاء المجالس النيابية أيضا، والذين أكدوا في رسائلهم على أهمية دور الكيان في إثراء الحياة السياسية، لافتين إلى أن التنسيقية تحولت عبر سنوات قليلة إلى جامعة وطنية لتزويد السلطة التنفيذية والتشريعية بالكوادر المؤهلة .

وخلال الأسبوع أيضا عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حلقة نقاشية شهدت عرض إنجازات وتحديات وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان “التنمية المجتمعية لمراكز الشباب"، كما عقدت ورشة عمل دور الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الفنية وتطوير الثقافة، وورشة أخرى عن المزايا التنافسية لمحافظات الصعيد " .

كما حضر وفد من تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين احتفالية مؤسسة المصري اليوم ، بمناسبة مرور 20 عاما على صدور الصحيفة، وشهدت الاحتفالية تكريم النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إطار تكريم الجريدة لأبنائها من النواب .

وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاحتفال الذي نظمه حزب حماة الوطن بذكرى دخول العائلة المقدسة لأرض مصر، والذي تم تنظيمه بالكاتدرائية بالعباسية تحت عنوان" رحلة عزيزة".

وفي بداية الاحتفال وجه الحزب التحية لأعضاء التنسيقية على تواجدهم كما هنأهم بذكرى مرور 6 سنوات على تأسيس التنسيقية.



تنسيقية شباب الاحزاب خلال فعالياتها



تنسيقية شباب الاحزاب



جانب من الفعاليات



فعاليات التنسيقية