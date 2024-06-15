شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: قناة القاهرة الإخبارية نجحت فى تعزيز الوعى والفهم للقضايا الحالية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الدور الريادي الذي تقوم به قناة القاهرة الإخبارية في تغطية كافة الأحداث العالمية جاء نتيجة ما تمارسه من أداء متميز بموضوعية ومهنية.

وأضاف عابد، في تصريحات خاصة لليوم السابع أن قناة القاهرة الإخبارية أثبتت ريادتها في مجال الإعلام العربي من خلال تقديم تقارير دقيقة وموثوقة حول الأحداث الهامة في منطقتنا وفي العالم.

ويؤكد "عابد" أن تغطية قناة القاهرة الإخبارية الشاملة والموضوعية للأحداث في غزة تعكس التزامها بنقل الحقيقة وإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم.

وأشار إلى الدور الذي تلعبه القاهرة الإخبارية في توعية الجمهور وإبراز الحقائق بوضوح وشفافية يعد مثالاً يحتذى به في المجال الإعلامي، وساهمت القناة بشكل كبير في تعزيز الفهم العميق للقضايا الراهنة وتقديم صورة متكاملة عن الواقع، مما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تقارير القناة وتحليلاتها تسهم في تعزيز الوحدة والتضامن بين الشعوب العربية.