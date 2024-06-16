أعلن المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "بعد مناقشات جرت مع الأمم المتحدة والمنظّمات الدّوليّة، تقرَّر أنّه اعتبارًا من يوم أمس وبشكل يومي بين السّاعات الثّامنة صباحًا (08:00) وحتّى السّابعة مساءً (19:00)، سيتمّ تعليق الأنشطة العسكريّة بشكل تكتيكي ومحلّي، في الطّريق الواصل من كرم شالوم إلى شارع صلاح الدين وشماله، وذلك لزيادة حجم المساعدات الإنسانيّة الّتي تدخل إلى ​قطاع غزة​".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أعلن تعليقًا موقتًا للأنشطة العسكرية بجنوب غزة للسماح بوصول المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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