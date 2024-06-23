إعلام روسي: مقتل اثنين من المهاجمين المسلحين في حوادث إطلاق النار بداغستان

أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية، عن مقتل اثنين من المهاجمين المسلحين في حوادث إطلاق النار بداغستان.

ويأتي ذلك بعد تنفيذ مجهولين عمليات إطلاق نار في داغستان، حيث أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، تنفيذ هجمات مسلحة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ونقطة لشرطة المرور في ديربنت ومخاتشكالا.

ونتيجة للهجمات في داغستان، وفقًا للبيانات الأولية، قُتل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضابط شرطة.

وأشارت إلى أنه "تتخذ وكالات إنفاذ القانون جميع الإجراءات للبحث عن المجرمين الذين ارتكبوا الهجمات".