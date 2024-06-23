أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "وزير الدغاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيبلغ الإدارة الأميركية بقرب انتقال الجيش الإسرائيلي للمرحلة الثالثة من الحرب".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "غالانت سيعرض خلال زيارته لواشنطن خطة اليوم التالي للحرب على غزة".
ويزور وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد الولايات المتحدة الأميركية في مهمة تستمر 3 أيام، هي الثانية له منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وذلك لبحث التطورات في غزة وشمال إسرائيل.
ويتضمن برنامج الزيارة مباحثات في البنتاغون مع كبار مسؤولي السياسة والدفاع الأميركيين بشأن التطورات الأمنية المستمرة في المنطقة.
وسيبحث غالانت مع نظيره الأميركي لويد أوستن الوضع في شمال إسرائيل، واستمرار التعاون مع واشنطن في ظل الخشية الأميركية من التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب إقليمية، إضافة إلى بحث خيارات اليوم التالي في قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: غالانت سيبلغ الإدارة الأميركية بقرب انتقال الجيش الإسرائيلي للمرحلة الثالثة من الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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