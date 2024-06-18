شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم الدولة فى تعزيز الإبداع والملكية الفكرية؟.. روشتة برلمانية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس الشيوخ عددا من التوصيات في شأن تعزيز الإبداع والملكية الفكرية، من خلال العمل على عدة محاور رئيسية وهي:

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الإبداعية"، على أن ترتكز هذه الاستراتيجية على ما تملكه مصر من تميز اسمي في السلع والخدمات الإبداعية والثقافية بهدف تعظيم معدلات إنتاجها وزيادة حجم صادرتها، بما يعلم من دورها المأمول في تحقيق التنمية الاقتصادية.

- تفعيل دور الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية ، والحفاظ على تراث مصر الإبداعي.

- تطوير منظومة متكاملة لدعم وانتاج وتسويق وتصدير الصناعات الإبداعية.



- إطلاق المبادرة المصرية بإنشاء المناطق الإبداعية الحرة"، وهي مناطق الصناعات الإبداعية القائمة على الاستثمار في الثقافة بكل مكوناتها، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية رابعا توصيات في شأن تعزيز الإبداع والملكية الفكرية:

التأكيد على ما تضمنته الدراسة في هذا الخصوص، وذلك من خلال العمل على عدة محاور رئيسة وهي:



- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الإبداعية" على أن ترتكز هذه الاستراتيجية على ما تملكه مصر من تميز أسمى في السلع والخدمات الإبداعية والثقافية بهدف تعظيم معدلات إنتاجها وزيادة حجم صادرتها، بما يعلم من دورها المأمول في تحقيق التنمية الاقتصادية.

- تفعيل دور الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية، والحفاظ على تراث مصر الإبداعي.

- تطوير منظومة متكاملة لدعم وإنتاج وتسويق وتصدير الصناعات الإبداعية.