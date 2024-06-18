شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر منطقة أليانزا كريستيانا في البيرو.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي كان مركزه في المحيط الهادي، وقع غرب منطقة أليانزا كريستيانا على عمق 104.9 كيلومتر.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وكانت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت أمس الاثنين، غرب أتيكيبا في البيرو.