المؤتمر: مبادرات التحالف الوطنى في عيد الأضحى رسمت البهجة على وجوه الأسر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يبذل جهودا غير مسبوقة في عيد الأضحى، بداية من توزيع اللحوم على الأسر البسيطة ودعم الفئات غير القادرة، وذلك بكافة أشكال الدعم والمساعدات.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى استطاع ان يرسم البسمة على وجوه الأسر غير القادرة وذلك من خلال توزيع اللحوم وملابس العيد للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات، ومبادراته وحدت كل الجهود التطوعية لدعم الأولى بالرعاية.

وتابع غنيم:" التحالف بدأ نشاطه فى مارس 2022 وقدم خدمات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية؛ واستفاد منه أكثر من 20 مليون مواطن؛ حيث استطاع تحقيق خدمات عديدة للفئات الأولى بالرعاية والتى بلغت أكثر من 25 مليون مستفيد بمساعدات غذائية بكافة أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوى الإعاقة، وكان له دور كبير فى دعم طلاب الجامعة غير القادرين وكذلك سداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع والتى استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، كل هذا بتكلفة تخطت الـ 12 مليار جنيه.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر؛ أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يثبت اليوم أنه إضافة جديدة للعمل الأهلى، وذلك من خلال حزمة من المبادرات في العيد التي كان لها دور كبير فى رسم البهجة على وجوه الأطفال خلال عيد الأضحى المبارك وفى كافة المناسبات على وجه التحديد، ومن ثم التحالف له دور كبير فى دعم العمل الأهلى التنموي والعمل المجتمعي بصورة أعم وأشمل.