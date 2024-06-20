شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات المهنة ومستقبل صناعة الصحافة أبرز محاور المؤتمر العام للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

عقدت اللجان الرئيسية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، العديد من اللقاءات التي اتسمت نقاشات المشاركين فيها بالحماس والجدية لوضع التصورات والخروج بتوصيات، وعقدت لجنة مستقبل صناعة الصحافة العديد من الاجتماعات بمقر النقابة، لمناقشسة الأزمات التى تعانى منها الصحافة المصرية.

واتفق المشاركون في لجنة مستقبل صناعة الصحافة، على تحديد عدد من المحاور من بينهم محور التدريب والتطوير ويشمل هذا المحور التدريب والاهتمام بالذكاء الاصطناعي وتوظيفه والتدريب والاهتمام بعالم السوشيال ميديا ، أما المحور الثاني خاص بتجارب التحول الرقمي ، أما المحور الثالث فجاء عن مستقبل الزملاء العاملين في المنصات الإلكترونية، وكذلك مستقبل الزملاء العاملين بطريقة " الفريلانس" في المواقع المختلفة، والمحور الرابع عن مستقبل التعليم في الجامعات، والمحور الخامس عن مستقبل الصحافة الورقية في ظل التحديات الراهنة، والمحور السادس عن دور نقابة الصحفيين مستقبلًا في عدة مناطق مؤثرة.

‎يذكر أن المؤتمر يناقش أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

