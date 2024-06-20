"فرانس برس": عدد الوفيات في صفوف الحجّاج تجاوز الألف معظمهم غير مسجّلين

تجاوز عدد حالات الوفاة في صفوف الحجّاج هذا العام الألف بحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من سلطات دول عربية وآسيوية ودبلوماسيين، أشار أحدهم إلى أن "معظم الضحايا لا يحملون تصاريح للحجّ".
واوضح دبلوماسي عربي لوكالة فرانس برس، أنّ "58 حالة وفاة إضافية سُجلت في صفوف الحجاج المصريين، ما يرفع عدد المصريين المتوفين في الموسم الحالي إلى 658 على الأقلّ، بينهم 630 لا يحملون تصاريح للحج".
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