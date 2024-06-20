المشاورات مستمرة.. مصدر حكومي: لا صحة عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد مصدر حكومي، أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام، عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات.

وأشار المصدر، إلى أن مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، قبل قليل.

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