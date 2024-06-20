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توجيه عاجل من السيسي بشأن ترميم مقبرة الشيخ الشعراوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، قبل قليل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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