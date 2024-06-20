توجيه عاجل من السيسي بشأن ترميم مقبرة الشيخ الشعراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، قبل قليل.
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