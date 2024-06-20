192 مليون جنيه في 4 أشهر.. الأوقاف: نستهدف توزيع صكوك الأضاحي على مليون أسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم الخميس 20 يونيو 2024، مجزر البساتين بالقاهرة.

وأعرب "جمعة"، بحسب بيان وزارة الأوقاف، الخميس، عن شكره لأهل الفضل من أبناء هذا الوطن العظيم الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنهم شعب أصيل، وأن روح التكافل من أخص صفاته.

كما أعرب عن شكره، لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى المتميز، وخص بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لجهودهم المتميزة في العمل بالمشروع، وحرصهم على تقديم أفضل ما في وسعهم لتخرج اللحوم بهذا المستوى شديد التميز.

من جهتهم، أكد الأطباء البيطريين بالمجزر، أنه يتم الكشف البيطري على الأضحية قبل الذبح، وبعد الذبح؛ للتأكد من سلامة الأضحية وجميع أجزائها، وخلوها من أي عيوب أو أمراض.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن هذا هو العام التاسع على التوالي، وأن إجمالي من استفاد من المشروع إلى الآن بلغ أكثر من 9 ملايين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن إجمالي ما تم تحصيله خلال موسم هذا العام من صكوك الأضاحي والإطعام في 4 أشهر من رمضان إلى ذي الحجة بلغ أكثر من 300 مليون جنيه.

وأكد "الوزير"، أن إجمالي ما حصلته المديريات الإقليمية في 4 أشهر هذا العام بلغ 192 مليون جنيه، بزيادة أكثر من 40 مليون جنيه عن ما حصلته المديريات عن نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة قدرها 3 ملايين جنيه عن إجمالي ما حصلته المديريات في العام الماضي كاملًا، وقد جاءت مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة لهذا العام بإجمالي 41,196,000 جنيه، تلتها في المركز الثاني مديرية أوقاف الإسكندرية بإجمالي 25,604,000 جنيه، وفي المركز الثالث جاءت مديرية أوقاف الجيزة بإجمالي 19,729,000 جنيه.

وتابع "جمعة"، أن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول لمليون أسرة بإذن الله تعالى، ويتم اليوم الخميس 20 يونيو 2024، انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية ويبدأ التوزيع بمحافظة الجيزة ثم ينطلق لجميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في هذه الدفعة الأولى، وأن التوزيع يتم بشفافية كاملة، ويصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.

اقرأ أيضًا:

مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل

الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية

غرفة السياحة: السماح بدخول حاملي تأشيرات الزيارة لأداء الحج 2024 - تفاصيل

بقيمة 500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)