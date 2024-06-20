الخارجية: العلاقات اللبنانية- القبرصية تستند إلى تاريخ حافل من التعاون الدبلوماسي والتواصل والتشاور الثنائي قائم

اشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، الى انه "يهمها التأكيد مجدداً ان العلاقات اللبنانية- القبرصية تستند إلى تاريخ حافل من التعاون الدبلوماسي وان التواصل والتشاور الثنائي قائم وبوتيرة مستمرة ودائمة على اعلى المستويات بين البلدين بهدف التباحث في القضايا ذات المصالح المشتركة".

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