إستقبل المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وفداً من نادي روتاري بيروت وذلك بعد تأهيل القسم المخصص لشعبة الخدمة والعمليات بشكل كامل ضمن مقر المديرية العامة للدفاع المدني في عين الرمانة، لجهة تجديد الغرف وتوابعها وتزويدها بالأجهزة الضرورية لتأمين ديمومة العمل وراحة الموظفين بتمويل من النادي، كما تم بحث الأنشطة والبرامج المستقبلية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين.

كانت هذه تفاصيل خبر خطار استقبل وفداً من نادي روتاري بيروت بعد تأهيل القسم المخصص لشعبة الخدمة والعمليات في عين الرمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.