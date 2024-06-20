شيخ العقل التقى وزير الاقتصاد وسفير إيطاليا وتلقى اتصالي معايدة من البطريرك الراعي والشيخ الخطيب

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، الذي قدّم له المعايدة بعيد الأضحى المبارك، وجرى البحث بعدد من المواضيع المتصلة بمهام الوزارة وأهمية تفعيل المشاريع الاستثمارية والإنتاجية في المناطق وخصوصاً في الجبل.

واوضح سلام بعد اللقاء، بانه "تداولنا في قضايا اقتصادية تعني الوطن والجبل، ومنها مبادرتنا التي بدأناها قبل فترة بدعم المؤنة الجبلية وعدد من الصناعات الحرفية، واتفقنا على أهمية متابعة مثل تلك المبادرات، لدعم الأسر والناس التي تمر بظروف صعبة جداً لأجل عيش الحياة الكريمة. كما اتفقنا على تفعيل التنسيق بين دار الطائفة الكريمة ووزارة الاقتصاد، لدعم الشباب أيضا، والنظر في الإمكانيات المتاحة التي يمكن أن نتعاون عليها، لخلق فرص عمل والاستفادة في المستقبل القريب ان شاء الله عندما تهدأ الأمور، بمشاريع استثمارية من شأنها ان تخلق جواً اقتصادياً ومناخا مهما، لفرص العمل وتعزيز الحركة في عدة مناطق في لبنان والجبل".

أضاف: "كانت زيارة مثمرة جدا، وأبلغنا سماحته بأن وزارة الاقتصاد جاهزة دائماً للتعاون، والعمل على الفرص المختلفة التي من الممكن أن تحسن ظروف الناس واوضاعهم".

كما التقى الشيخ أبي المنى سفير ايطاليا في لبنان فابريزيو مارسلي، وتناول اللقاء الأوضاع والمستجدات العامة في لبنان والمنطقة، الى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها وتطويرها، وقدم السفير الإيطالي لسماحة شيخ العقل التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

كذلك التقى أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، في زيارة معايدة وجرى التداول خلالها بالأوضاع الراهنة.

ومن زوّار شيخ العقل المدير المؤقت لبنك البركة في لبنان الأستاذ أحمد صفاء، يرافقه الشيخ بلال الملا وجرى تقديم التهنئة بالأضحى المبارك والبحث في قضايا إسلامية عامة.

واستقبل وفداً من جامعة سيدة اللويزة فرع الشوف برئاسة الأب وليد موسى وضمّ الاداريين ايلي ابو عبده ورفعت نصر.

كما استقبل د. رمزي صالحة ود. مفيدة عابد والأستاذ مازن عابد، لدعوته الى توقيع كتاب لصالحة 27 الجاري في مكتبة بعقلين الوطنية. واستقبل أيضاً وفداً من عائلة رئيس الأركان السابق اللواء رياض تقي الدين، ضمّ: الدكتور كريم والأستاذ طارق تقي الدين والدكتورة عبير تقي الدين وبرفقتهم مدير عام المجلس المذهبي الأستاذ مازن فياض، لتقديم كتاب خاص عن اللواء تقي الدين. كما استقبل الأستاذ وليد البستاني. ثم المحامي حازم البعيني.

من جهة ثانية تلقى شيخ العقل المزيد من الاتصالات والبرقيات المهنئة بعيد الأضحى المبارك، أبرزها من: البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلاّمة الشيخ علي الخطيب، رئيس طائفة الاقباط في لبنان وسوريا الاب اندراوس الانطوني، رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض، الوزير والنائب السابق طلال المرعبي، قائد القوات العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لاثارو، رئيس ديوان المحاسبة في رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمد بدران، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، نقيب المهندسين فادي حنا، العميدين وجدي دمج ونضال ضو، الشيخ فايز سيف، مدير الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس حسام يوسف، مستشار وزير التربية نادر حديفة والسيد كامل مزهر.

وزاره في دارته في شانيه للمعايدة: وفد كبير ضمّ مشايخ وأهالي مجدلبعنا، وفد من مشايخ أغميد، رئيس نادي الضباط - الرياق العميد نبيل سرايا يرافقه الرائد سيزار محمود، ثم المقدم جاد زاكي قائد كتيبة راشيا، السيدة ضياء أبي المنى ونجلاها أمير وبهاء والعائلة.

من جهة ثانية شارك معتمد مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في الكويت الشيخ نسيب قانصو في اللقاء الخاص للعائلات اللبنانية المقيمة في الكويت، بدعوة من الرابطة الاجتماعية اللبنانية وبمناسبة الأضحى، ناقلاً في كلمته بالمناسبة تحيات ومباركة الشيخ أبي المنى للحضور، والتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسموّ ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد ورئيس الوزراء سموّ الشيخ أحمد العبد الله وإلى حكومة الكويت وشعبها، متمنياً أن "يكون العيد فرصة لتعزيز المحبة والتواصل".

وفي سيدني – استراليا، شارك الشيخ منير غرز الدين ممثلاً شيخ العقل في لقاء الرابطة الدرزية بمناسبة الأضحى، وتخلله تكريم معتمد المشيخة الراحل الشيخ ملحم عساف، والاعلان عن تعيين المعتمدين الجديدين الشيخين معدّى مغامس وانيس مدّاح، وكانت محاضرة توجيهية بالمناسبة.

وفي مالبورن - استراليا، مثّل الشيخ غرز الدين الشيخ ابي المنى في مناسبة افتتاح دار الجالية الدرزية ومقدّماً باسمه درعاً تقديرية للقيمين على الدار، ودرعاً تكريمياً للمعتمد السابق للمشيخة الشيخ ملحم راسبيه.