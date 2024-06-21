شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر يوزع لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت أمانة حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة، فعالية لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في كل المحافظات، لتوفير احتياجات الأسر خلال موسم عيد الأضحى، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح.

وشكلت أمانة الحزب بالمحافظة، فرق عمل مكون من شباب الحزب بالمرور على المنازل، وفقاً لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقاً، لضمان وصولها للأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد المهندس أحمد حلمي، علي إن هذه الفعالية جاءت بهدف التخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجا، وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم في هذه المناسبة العظيمة، وتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر في مختلف أقسام المحافظة، من خلال شبكة واسعة من فريق شباب الأمانة الذين حرصوا على إيصال اللحوم إلى مستحقيها في منازلهم.

وأضاف "حلمى"، أنه قد تم توزيع اللحوم أول يوم العيد على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل، والمرضى، ومحدودى الدخل، وذوى الهمم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم، وتجمعاتهم السكانية فى بعض أقسام المحافظة، بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم.

وأشار إلى أن الحزب يعمل من أجل المواطن لتوفير حياة كريمة والمضي للأمام نحو الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية والتى رفعت شعار نتطلع جميعًا إلى عهد جديد من أجل المواطن المصري وتحقيق أحلامهم خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الفعالية، تحت إشراف سامح الصفتى، أمين تنظيم المحافظة ومساعد الأمين العام، وعزة طلعت، أمينة الشباب بالمحافظة، ومحمد يحيي فتحي أمين العضوية بالمحافظة.