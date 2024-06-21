الخارجية الاميركية: بلينكن أكد للوفد الإسرائيلي أهمية تجنب مزيد من التصعيد مع حزب الله والتوصل لحل دبلوماسي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الوزير انتوني بلينكن بحث مع وفد إسرائيلي في واشنطن جهود تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الاسرى"، كما شدد للوفد الإسرائيلي على "ضرورة التخطيط لما بعد انتهاء الحرب وإعادة الإعمار في غزة، وضرورة اتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات إلى غزة".

في سياق اخر، لفتت الوزارة الى ان "بلينكن أكد للوفد الإسرائيلي أهمية تجنب مزيد من التصعيد مع حزب الله، والتوصل لحل دبلوماسي".

وفي وفت سابق أمس، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "بلينكن سيلتقي اليوم مسؤولين إسرائيليين لبحث جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى".

وأكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أن "بلينكن، سيلتقي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، في مقر الوزارة الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت واشنطن".

وفي مطلع حزيران الحالي، بدأ بلينكن، جولة جديدة في الشرق الأوسط؛ للدفع قدماً باقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذه الجولة، وهي الثامنة له بالمنطقة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.