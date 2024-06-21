ترامب: لن ارسل قوات أميركية إلى أوكرانيا في حال فوزي في الانتخابات

أعلن المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنه "لن يرسل قوات أميركية إلى أوكرانيا في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية هذا العام".

واعتبر أن "الأحاديث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو هي التي أدت إلى النزاع مع روسيا"، مشيرا الى ان "منذ 20 عاما كنت أسمع أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو، فهذا سيكون مشكلة حقيقية بالنسبة لروسيا. وكنت أسمع ذلك منذ فترة طويلة وأعتقد أن الحرب بدأت لهذا السبب بالذات".

وأضاف أن "الرئيس الاميركي جو بايدن قال العديد من الأمور غير الصحيحة"، بما في ذلك حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق حول أن بوسعه تسوية النزاع في أوكرانيا "في غضون 24 ساعة"، وأن لديه خطة للسلام.