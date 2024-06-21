الرئيس التنفيذي لـ"روساتوم": فيتنام تبدي رغبة في العودة إلى قضية صناعة الطاقة النووية

عبّر الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، الشركة النووية الحكومية الروسية، ألكسي ليخاتشيف، عن أن "قيادة فيتنام تبدي رغبة في العودة إلى قضية صناعة الطاقة النووية، وسيتم استئناف المحادثات بشأن بناء محطة طاقة نووية بعد اتخاذ القرار النهائي".

واشار في حديث لوكالة "سبوتنيك"، الى أن "القيادة الحالية في فيتنام تظهر رغبة في العودة إلى موضوع صناعة الطاقة النووية بشكل عام. وعندما يتم اتخاذ هذا القرار، ستستأنف المفاوضات تلقائياً".

وأوضح أن "في الفترة من 2016 إلى 2018، قررت فيتنام عدم استخدام الطاقة النووية في التوازن الطاقي تماماً"، على الرغم من استمرار التكنولوجيات النووية والتعاون مع روسيا في مشروع مركز التكنولوجيا النووية.

وأضاف: "كان لدينا درجة عالية من الجاهزية لمشروع نينه توان-1، نفس النموذج الأكثر مبيعاً الذي ننفذه الآن في الدول المجاورة، بما في ذلك الصين وبنغلاديش... ولكن تم اتخاذ قرار على مستوى الهيئات الحكومية الرائدة بعدم تطوير الطاقة النووية. لذا تم إيقاف هذا المشروع وتوقفت كل المحادثات".