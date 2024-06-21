فضيحة الرهانات تحاصر "المحافظين" البريطاني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: زادت فضيحة رهانات تحديد موعد الانتخابات البرلمانبة من تضييق الخناق على حزب المحافظين البريطاني، حيث يواجه العديد من مرشحيه تحقيقات من لجنة المقامرة.

ويظهر رسم بياني زيادة في الرهانات على موعد الانتخابات قبل يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء ريشي سوناك في 22 مايو الماضي.

وقالت قناة (سكاي نيوز) أنه من المقرر ظهور "المزيد من الأسماء" فيما يتعلق بالفضيحة. فيما قالت مصادر في صناعة القمار إن رجال الشرطة غير متورطين.

وتنظر لجنة المقامرة في أمر لورا سوندرز، مرشحة حزب المحافظين عن دائرة بريستول نورث ويست. جاء ذلك بعد الكشف عن أن كريغ ويليامز، المساعد البرلماني المقرب لريشي سوناك، مرشح حزب المحافظين عن مونتغمريشاير وغليندور، قد راهن على موعد الانتخابات في يوليو قبل ثلاثة أيام من الإعلان عنها.

وتم اعتقال ضابط الحماية المباشرة لرئيس الوزراء وإيقافه عن العمل بسبب رهانات مزعومة حول توقيت الانتخابات.

قوانين المقامرة

وهناك قواعد صارمة حول المقامرة، مع تحديث أحدث القوانين في قانون المقامرة لعام 2005. ولا يُسمح للمقامرين باستخدام المعلومات الداخلية للمراهنة أو لتوجيه شخص آخر للقيام بذلك نيابةً عنهم.

كما لا يُسمح لهم بتمرير المعلومات الداخلية إلى شخص آخر يستخدمونها للمراهنة.

وتتناول المادة 42 من القانون الغش، وتقول إن الشخص يرتكب جريمة إذا غش في المقامرة أو فعل "أي شيء بغرض تمكين أو مساعدة شخص آخر على الغش في المقامرة".

وتضيف المادة: "ليس من المهم أن يقوم الشخص الذي يغش بتحسين تغييراته في الفوز بأي شيء، أو الفوز بأي شيء". كما يمكن أن يُسجن أي شخص يُدان بالغش لمدة أقصاها سنتان و/أو غرامة، أو ستة أشهر في السجن لجريمة أقل.