توقّعت مصادر لصحيفة "الجمهورية"، انّ "يزور مسؤول قبرصي رفيع المستوى بيروت قريباً لعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين لوضع الامورفي نصابها، واستكمال البحث في ما بدأه الرئيس القبرصي خلال زيارته الاخيرة لبيروت حول موضوع الهجرة غير الشرعية للاجئين من لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: مسؤول قبرصي يزور بيروت قريباً لعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين لوضع الامورفي نصابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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