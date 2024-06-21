سلطات روسيا أعلنت اعتراض 114 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت سلطات روسيا أنها اعترضت 114 طائرة مسيّرة أوكرانية أطلقت خلال الليل واستهدفت خصوصا منطقة كراسنودار في جنوب البلاد حيث قتل شخص بحسب السلطات المحلية. وكشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان انه "اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ودمرت 70 مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم و43 أخرى فوق منطقة كراسنودار وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة فولغوغراد". في منطقة كراسنودار، ألحق هجوم بمسيّرات أضرارا بمحطة للتدفئة قرب محطة يوجني للنقل البري على ما أوضح حاكم المنطقة فينيامين كوندرتييف.

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