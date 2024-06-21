الجيش: توقيف مواطنَين في المريجة وضبط كمية من حشيشة الكيف وآلات لتصنيعها في بعلبك

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة المريجة - الضاحية الجنوبية المواطنَين (ح.ه.) و(ع.ق.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها (سيلفيا، حشيشة الكيف، باز كوكايين)".
وفي السياق نفسه، أعلنت المديرية في قيادة الجيش، أن "دورية من المديرية دهمت في بلدة بوداي - بعلبك منزلًا ومزرعة للمواطن (ح.ش.) لإطلاقه النار على سيارة المواطن (ز.ش.)، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف وآلات لتصنيعها".
وأكدت "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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