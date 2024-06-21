1981 لجنة.. وزير التعليم يكشف عدد طلاب امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك، بحسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجمعة، في إطار استعدادات الوزارة لانطلاق امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع، والتي تستهل غدا السبت بامتحان اللغة العربية،

وأعلن الدكتور رضا حجازي، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2023- 2024 بلغ 745 ألفًا و86 طالبًا وطالبة سيتم توزيعهم على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وأشار "حجازي"، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة هذا العام 11 لجنة، وعدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 لجان ، وعدد لجان التقدير 7 لجان وعدد مراكز توزيع الأسئلة 84 مركزا .

وجدد وزير التعليم، التأكيد على تنفيذ جميع إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان، وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية.

وطالب الوزير، الطلاب، الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصًا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وشدد "حجازي"، أيضًا، على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية، بالتعامل بحزم مع أية حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

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