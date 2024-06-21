الحاج حسن وقع اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط

وقّع وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، في مكتبه في الوزارة، اتفاقيّة تعاون مع المركز الدّولي للدّراسات الزّراعيّة العليا لدول حوض البحر المتوسط "Ciheam Bari"، ممثّلًا بمدير المنظّمة ماوريتسيو رايلي، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وأشار المكتب الإعلامي لوزير الزراعة في بيان، إلى أنّ "الفريقَين اتّفقا من خلال الاتفاقيّة الموقّعة، على تنفيذ مشروع بذور ​لبنان​، وبدء أنشطة المشروع ذات الصّلة الّتي وافقت عليها اللّجنة التّوجيهيّة، بما يتطابق مع عقد الشّراكة الموقّع في 2023/07/21 وبعلم الوكالة الإيطالية للتّعاون الإنمائي AICS".

ولفت إلى أنّ "المشروع يهدف إلى تحسين ​الأمن الغذائي​ للسكان اللّبنانيّين، من خلال تحسين الأنظمة الزّراعيّة، إضافةً إلى تطوير إنتاج المزارعين اللّبنانيّين من المحاصيل الغذائيّة الاستراتيجيّة الرّئيسيّة كالحبوب والبقوليات، مستفيدين من تعزيز إنتاج البذور المصدّقة ومراقبة الجودة".

وأوضح المكتب أنّ "المركز الدّولي للدّراسات الزّراعيّة العليا لدول حوض البحر المتوسّط هو منظّمة حكوميّة دوليّة تتألّف من 13 دولة عضو. كما أنّها منظّمة متخصّصة في تعزيز التّعليم في مجال الدّراسات العالي، وإجراء البحوث والتّعاون في مجالات الزّراعة والغذاء والثّروة السّمكيّة وإدارة الموارد الطّبيعيّة والأقاليم الرّيفيّة، بهدف الاستجابة إلى حاجات الدّول ومواصلة مهمّة التّعاون هذه، من خلال التّدريب المتخصّص وشبكات البحث، والدبلوماسيّة العلميّة والشّراكة السّياسيّة".