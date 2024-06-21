وهاب: الحرب تبدو مفتوحة لكن نتائجها ليست بيد أميركا وإسرائيل

رأى رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح، أنّ "كلّ ما يحصل من اتصالات في المنطقة لن يصل إلى نتيجة. تبدو الحرب مفتوحة، ولكن نتائجها ليست بيد أميركا وإسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "العالم مربَك، إسرائيل متردّدة وعاجزة عن معرفة ما ينتظرها، ومحور المقاومة أصبحت شروطه عالية".

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