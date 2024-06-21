الخارجية البريطانية قلقة من تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل: لحل سلمي عن طريق التفاوض على تسوية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن "وزير الخارجية ديفيد كاميرون تحدث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ليعرب عن قلقه بشأن تصعيد التوترات مع إسرائيل وزيادة احتمالات الخطأ بالحساب".

وأكد كاميرون، بوضوح على أن "اتساع رقعة الصراع ليس في مصلحة أحد"، مشددا على أن "بريطانيا تريد أن تشهد حلا سلميا عن طريق التفاوض على تسوية".

وكان قد تلقّى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، اتصالًا من وزير الخارجيّة البريطانيّة ديفيد كاميرون، جرى خلاله البحث في العلاقات بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة.

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أنّ "خلال الاتصال، أبدى كاميرون استعداد بلاده للقيام بأيّ اتصالات ومساعٍ لتخفيف حدّة التّوتّر جنوب لبنان، وتثبيت الهدوء والأمن والاستقرار".